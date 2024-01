S&T tut es schon wieder?

Die technische Analyse der Kontron-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,62 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,7 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 21,57 EUR liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +0,6 Prozent darüber liegt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Kontron-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,39 Prozent erzielt, was 37,31 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 13,08 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt Kontron aktuell 43,47 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kontron liegt bei 57,07, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral eingeschätzt wird. Insgesamt erhält die Kontron-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Kontron, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Kontron-Aktie auf Basis der technischen Analyse sowie des Branchenvergleichs, des RSI und des Sentiments mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

