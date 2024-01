S&T-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Kontron-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 57,07, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 51, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kontron-Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes für Kontron festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Kontron daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Kontron-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -30,39 Prozent, was 36,36 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 11,56 Prozent, wobei Kontron aktuell 41,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Kontron-Aktie beträgt 4,95 Prozent, was 18,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kontron-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

