S&T Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Kontron-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,25 EUR, während der aktuelle Kurs bei 21,8 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +13,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 20,86 EUR ergibt sich eine Abweichung von +4,51 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Kontron eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Kontron liegt derzeit bei 5,46 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,98 %. Mit einer Differenz von 17,52 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Kontron. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

