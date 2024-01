S&T Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Kontron hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,39 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 15,67 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Kontron im Branchenvergleich eine Underperformance von -46,06 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,31 Prozent, und Kontron erreichte eine Unterperformance von 39,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kontron-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,42 EUR. Der letzte Schlusskurs (20,48 EUR) weicht somit um +5,46 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,25 EUR), liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,62 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Kontron. Insgesamt erhält die Kontron-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kontron liegt bei 60,56, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält Kontron daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Kontron mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,8 auf Basis der heutigen Notierungen um 17 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (71,83). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

