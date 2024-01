S&T Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kontron-Aktie beträgt aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7. Auf dieser Basis ist Kontron weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Kontron.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kontron eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung aufgrund mehrerer bestätigter Handelssignale, die größtenteils in die "Gut"-Richtung weisen.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kontron bei 19,44 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 21,86 EUR aus dem Handel ging. Dieser Abstand von +12,45 Prozent führt zu einer Einstufung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 21,35 EUR, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund.

Im Branchenvergleich hat die Kontron-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,39 Prozent erzielt, was 40,82 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt Kontron aktuell 48,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

