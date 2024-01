S&T Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Unternehmen Kontron wird derzeit als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Bereich Computer- und Peripheriegeräte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 82,74, was einem Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,88 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kontron-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,38 EUR. Der letzte Schlusskurs von 20,04 EUR weicht um +3,41 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 21,16 EUR, was zu einem Abstand von -5,29 Prozent beim letzten Schlusskurs führt. Daher erhält die Aktie laut dieser kurzfristigen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Kontron.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kontron derzeit 4, was zu einer negativen Differenz von -18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kontron von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Kontron mit einer Rendite von -30,39 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 38 Prozent darunter liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt bei 12,74 Prozent, wobei Kontron mit 43,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

