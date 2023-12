S&T Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Kontron wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,33 Punkten, was bedeutet, dass die Kontron-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,35, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kontron derzeit bei 19,29 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 21,5 EUR liegt und damit einen Abstand von +11,46 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 20,97 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 5,46 % bei Kontron im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag in Höhe von 17,41 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz um Kontron werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Kontron in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre S&T-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich S&T jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S&T-Analyse.

S&T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...