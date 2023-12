S&T Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die S&t-Aktie wird durch harte Faktoren wie Bilanzdaten sowie weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Laut Analysten war die Stimmung in den sozialen Medien neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild von S&t. Eine Veränderung würde auftreten, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen würde. Da dies bei S&t nicht der Fall ist, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von S&t um mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die S&t-Aktie sowohl auf dem kurz- als auch langfristigen Durchschnitt positiv abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs, weshalb S&t in Bezug auf trendfolgende Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird.