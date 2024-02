S&T Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Kontron in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Das Unternehmen steht aktuell im Fokus der Anleger, da deutlich mehr über Kontron diskutiert wird als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kontron von 21,68 EUR mit +8,94 Prozent Entfernung vom GD200 (19,9 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 21,43 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kontron-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Kontron im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,39 Prozent erzielt, was 33,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 6,4 Prozent, wobei Kontron aktuell 36,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Ferner ist Kontron im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) überbewertet und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 88,71 gehandelt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

