S&T Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Derzeit schüttet Kontron niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Der Unterschied beträgt 17,39 Prozentpunkte (5,46 % gegenüber 22,85 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann Kontron über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei ergibt sich, dass die Aktie die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält Kontron in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kontron bei 88,3, was über dem Branchendurchschnitt von 27 Prozent liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 69,66 auf. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kontron im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

