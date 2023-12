S&T Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Kontron im Fokus der Diskussionen, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Kontron. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs Signale (0 Schlecht, 6 Gut). In der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kontron wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,34 Punkten, was darauf hinweist, dass Kontron weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 48,06). Insgesamt erhält das Kontron-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Kontron mit einem Wert von 88,3 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 70. Dieser verhältnismäßig hohe Wert führt zu einer Bewertung als "teuer" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kontron mit 5,46 Prozent 17,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

