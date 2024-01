S&T Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktienkursperformance von Kontron in den letzten 12 Monaten betrug -30,39 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Underperformance von -42,85 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 12,45 Prozent in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 7,95 Prozent im letzten Jahr, wobei Kontron um 38,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Kontron in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kontron derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Kontron derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,36 EUR, während der Kurs der Aktie bei 20,34 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,06 Prozent über dem Trendsignal entspricht. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,12 EUR, was einer Abweichung von -3,69 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kontron mit 82,74 höher ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (69,79), was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre S&T-Analyse vom 08.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich S&T jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S&T-Analyse.

S&T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...