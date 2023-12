S&T Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Kontron verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -30,39 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 36,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 12,02 Prozent, wobei Kontron aktuell 42,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Kontron ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88,3 auf, was 26 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies könnte auf eine Unterbewertung hinweisen, weshalb auch die fundamentale Analyse die Einstufung als "Schlecht" vornimmt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +13,25 Prozent aufweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso ergibt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen bezüglich Kontron diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen hingegen hauptsächlich "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

