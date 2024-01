S&T Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für S&T liegt der RSI bei 61,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die S&T-Aktie daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. S&T weist ein KGV von 7,96 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,6. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Aus technischer Sicht zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der S&T-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 28,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 32,96 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +14,48 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (29,6 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die S&T-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt S&T insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -8,98 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält S&T für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

S&T kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich S&T jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S&T-Analyse.

S&T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...