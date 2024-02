S&T Aktie: Jubelschreie!

Die deutsche Firma Kontron schüttet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 4,95 % aus, was 18,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem IT-Sektor liegt die Rendite von Kontron um 36 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und insgesamt acht "Gut"-Signalen. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt auch hier zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre S&T-Analyse vom 04.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich S&T jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S&T-Analyse.

S&T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...