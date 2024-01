S&T Aktie: Ist das wirklich alles?

Anleger: Das Anleger-Sentiment für die Aktie von S&t war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An zwei Tagen herrschte eine pessimistische Stimmung, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger hauptsächlich auf negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führte, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von S&t beträgt 32,24 USD und liegt damit +10,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +11,98 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume führt.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von S&t liegt bei 53,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 34,92), was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Dividende: Die Dividendenrendite für die Aktie von S&t beträgt derzeit 5,06 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken liegt der Ertrag um 133,76 Prozentpunkte niedriger. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.