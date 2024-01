S&T Aktie: Ist das wirklich alles?

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von S&T festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von S&T zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen auf negative Themen rund um S&T.

Bei der Dividendenpolitik schüttet S&T niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die S&T-Aktie kurzfristig weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft und wird daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für S&T aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien und des Anleger-Sentiments, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird. Beim RSI wird die Aktie kurzfristig als neutral und langfristig als gut eingestuft.