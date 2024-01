S&T Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Kontron zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger stark schwankend und weist darauf hin, dass Kontron auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Kontron zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Sentiments führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im fundamentalen Vergleich erscheint Kontron im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 88,3 liegt, was einem Abstand von 26 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,83 entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Kontron diskutiert wurde, vor allem an sieben Tagen. Insgesamt sind vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

