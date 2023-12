S&T Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Kontron hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,39 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 6,86 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -37,26 Prozent für Kontron entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Kontron 31,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dadurch erhält die Kontron-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kontron aktuell bei 88,3, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Kontron in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kontron liegt bei 68,85, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

