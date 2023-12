S&T Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Kontron-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (20,51 EUR) ergibt sich eine Abweichung des letzten Schlusskurses von +2,88 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Kontron führt. Insgesamt erhält die Kontron-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, auch bekannt als Dividendenrendite, liegt bei Kontron bei 5,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Kontron eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat. Auch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und des Buzz führt. Insgesamt erhält die Kontron-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

