S&T Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Kontron-Kurs wird am 23.05.2023, 07:17 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 18.99 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Kontron nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kontron beträgt das aktuelle KGV 25,62. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" haben im Durchschnitt ein KGV von 213,8. Kontron ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kontron-Aktie ein Durchschnitt von 16,72 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,99 EUR (+13,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (18,09 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,98 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kontron-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Kontron erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Kontron nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Der Unterschied beträgt 0,37 Prozentpunkte (2,18 % gegenüber 1,82 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

