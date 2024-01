S&T Aktie: Aus, Aus, Aus!

Kontron zeigt sich derzeit als überbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88,3, während der Branchendurchschnitt bei 69,66 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Kontron in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,39 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die im Durchschnitt um 12,36 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -42,75 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 7,9 Prozent im letzten Jahr, wobei Kontron 38,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kontron zeigt eine Ausprägung von 46,27, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Kontron.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz-Faktors zeigt sich Kontron über einen längeren Zeitraum mit mittlerer Diskussionsintensität und einer negativen Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Kontron aktuell eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, der Aktienkursentwicklung und des Sentiments und Buzz-Faktors erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre S&T-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich S&T jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S&T-Analyse.

S&T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...