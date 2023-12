S&T Aktie: Aufgepasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kontron liegt derzeit bei 88,3, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Kontron eine Performance von -30,39 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" durchschnittlich um 6,06 Prozent, was bedeutet, dass Kontron im Branchenvergleich um 36,45 Prozent unterperformte. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,77 Prozent im letzten Jahr, während Kontron 31,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen im Internet können die Marktstimmung beeinflussen. Bezogen auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Kontron eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Kontron derzeit bei 19,14 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,78 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Distanz zum GD200 von +8,57 Prozent und somit zu einer Bewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 20,45 EUR, was zu einem Abstand von +1,61 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Kontron in der technischen Analyse mit einer "Gut"-Note bewertet.

