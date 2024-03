S.S. Lazio Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Anleger-Stimmung bei Societa Sportiva Lazio Spa ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch die langfristige Kommunikation im Netz ergibt ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Societa Sportiva Lazio Spa liegt bei 42,86 und für 25 Tage bei 67,94, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Der Schlusskurs lag am letzten Handelstag bei 0,656 EUR, was einem Rückgang von 26,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,72 EUR eine Abweichung von -8,89 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Societa Sportiva Lazio Spa eine insgesamt schlechte Bewertung sowohl im Hinblick auf die Anleger-Stimmung als auch in technischer Hinsicht.