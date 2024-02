S.S. Lazio Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie der Societa Sportiva Lazio Spa in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis wird bei Societa Sportiva Lazio Spa festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird das Wertpapier in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Societa Sportiva Lazio Spa derzeit bei 0,94 EUR liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,7 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -25,53 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -10,26 Prozent auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden ebenfalls zur Einschätzung herangezogen. Diese Analyse ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf diesen verschiedenen Analysen und Bewertungen ergibt sich eine Gesamtbewertung der Societa Sportiva Lazio Spa-Aktie als "Neutral".