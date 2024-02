S-Pool Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen berechnet. Der RSI der S-pool liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 77, was ebenfalls als überkauft gilt und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in Bezug auf S-pool in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält S-pool daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der S-pool von 300 JPY mit -35,43 Prozent Entfernung vom GD200 (464,6 JPY) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 368,3 JPY auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der S-pool-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei S-pool festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält S-pool für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.