S-Pool Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell ist die S-pool mit einem RSI-Wert von 6,06 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dadurch lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung für S-pool in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um S-pool auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert sind überwiegend neutral, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von S-pool sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der S-pool-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 503,47 JPY. Der letzte Schlusskurs von 444 JPY weicht somit um -11,81 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 391,46 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt (+13,42 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Unterm Strich erhält die S-pool-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.