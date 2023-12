S-Pool Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die S-pool-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 419 JPY liegt 18,56 Prozent unter dem GD200 von 514,51 JPY, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 377,36 JPY, was einem Abstand von +11,03 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher die Bewertung "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die S-pool-Aktie zeigt einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 33,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für S-pool.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei S-pool. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt wird die S-pool-Aktie sowohl charttechnisch als auch anhand des RSI und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

