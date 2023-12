S-Pool Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die S-pool-Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als überverkauft eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 26,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25-Wert von 34, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der S-pool-Aktie um +8,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -20,49 Prozent, was zu einer schlechten langfristigen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass die Diskussionen über die S-pool-Aktie eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer langfristigen neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Beiträgen angesprochen wurden, führen zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse eine insgesamt neutrale Einstufung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.