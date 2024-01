S-Pool Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für die Aktie von S-pool einen Wert von 22,5 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI für S-pool daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der S-pool-Aktie aktuell bei 504,25 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 389,24 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird S-pool auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Stimmung der Marktteilnehmer. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für S-pool.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die verschiedenen Analysen und Indikatoren zu einer überwiegend neutralen Bewertung der S-pool-Aktie führen.