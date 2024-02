S-Pool Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf S-pool war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen lassen eine vorwiegend neutrale Haltung erkennen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird S-pool daher insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für S-pool liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über 25 Tage auswertet, zeigt mit einem Wert von 77 eine überkaufte Situation an. Daher erhält S-pool in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von S-pool mit 300 JPY 35,43 Prozent unter dem GD200 (464,6 JPY) liegt, was als schlechtes Signal gewertet wird. Auch der GD50, der den Durchschnittskurs über 50 Tage angibt, weist mit 368,3 JPY einen Abstand von 18,54 Prozent auf, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der S-pool-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen wurden bei S-pool keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Weder eine überwiegend positive noch negative Tendenz war in den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird S-pool in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls neutral bewertet. Insgesamt erhält S-pool daher eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.