S&P- und Nasdaq-Futures deuten auf nervöse Anleger vor wichtigen Fed-Reden hin - Apple-Aktie heute im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Die wichtigsten US-Index-Futures deuten auf einen nervösen Start an der Wall Street hin, da die Anleger auf eine Reihe von Reden der US-Notenbank warten, die für den Rest der Woche geplant sind. Die US-Aktien schlossen am Dienstag leicht schwächer, nachdem die Ergebnisse der Umfrage des Institute for Supply Management zum Dienstleistungssektor gezeigt hatten, dass der Geschäftsaktivitätsindex im August den zweiten… Hier weiterlesen