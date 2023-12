Mit S&P International Holding wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten vier Wochen gab es bei S&p eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie von S&p insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von S&p im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,13 Prozent erzielt, was 6,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,04 Prozent, und S&p liegt aktuell 6,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt S&p mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,66 %) niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von S&p mit einem Wert von 8,56 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 72,2, was einer Unterbewertung um 88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Kennzahl wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

