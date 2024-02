S&P International Holding Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich S&p ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen der letzten Tage standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die S&p-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 22. Das bedeutet, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist S&p weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist S&p im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,89 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 3,89 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum führen zu interessanten Erkenntnissen über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung für S&p als "Neutral" in diesem Punkt.