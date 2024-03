S&P Global Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Laut S&P Global wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung als "Schlecht" eingestuft wurde. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führte.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von S&P Global insgesamt 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen von Analysten. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Bewertungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 438,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,62 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die Dividendenrendite der S&P Global-Aktie beträgt 0,84 Prozent, was 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der S&P Global-Aktie in den letzten 12 Monaten um 28,07 Prozent über dem Durchschnitt. In der Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite der S&P Global-Aktie um 16,45 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.