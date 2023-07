S&P Global Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

S&p Global weist am 13.07.2023, 10:32 Uhr einen Kurs von 406.56 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Finanzwerte" geführt.

Wie S&p Global derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 45,42 liegt S&p Global auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 44,8 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der S&p Global liegt bei 40,65, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die S&p Global bewegt sich bei 34,74. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Dividende: S&p Global hat mit einer Dividendenrendite von 1,01 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.78%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4,77. Aufgrund dieser Konstellation erhält die S&p Global-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.