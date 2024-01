S&P Global Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Der Aktienkurs von S&P Global hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 28,38 Prozent liegt S&P Global um mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 18,99 Prozent aufweist, liegt S&P Global mit 9,38 Prozent deutlich darüber. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die S&P Global-Aktie aktuell positiv. Von insgesamt 10 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 425,33 USD. Dies würde einem Abwärtspotenzial von -0,61 Prozent entsprechen und somit einer "Neutral"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) wird die S&P Global-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,61 liegt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56,47. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf S&P Global weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität hin. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für S&P Global in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".