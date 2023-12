S&P Global Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Die S&P Global-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 381,13 USD geschlossen, was eine Abweichung von +15,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (441,84 USD) bedeutet und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 400,76 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die S&P Global-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet gilt die Aktie von S&P Global als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 44,38 insgesamt 22 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", welcher bei 56,93 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung der S&P Global-Aktie hin, mit 10 "Gut"-Bewertungen und keinen neutralen oder schlechten Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 425,33 USD, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt, da dies eine Performance von -3,74 Prozent bedeuten würde.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die S&P Global-Aktie weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft, mit einem 7-Tage-RSI von 38,24 und einem 25-Tage-RSI von 30,78, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt. Insgesamt erhält die S&P Global-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus Sicht der Analysten und der technischen Analyse.