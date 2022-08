S&P 500 verzeichnet nach ermutigenden Inflationsdaten den vierten wöchentlichen Anstieg in Folge

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) handelte die vierte Woche in Folge höher, da die Anleger weitere gute Nachrichten von der Inflationsfront erhielten. Am Mittwoch meldete das US-Arbeitsministerium, dass der Verbraucherpreisindex im Juli um 8,5 % gestiegen ist, was unter den Schätzungen der Volkswirte von 8,7 % und unter dem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022 liegt. Der Anstieg… Hier weiterlesen