Der S&P 500 schwächelt, diese Aktien nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Viele Aktien verloren in der laufenden Korrektur an Wert, einige sogar sehr stark. Es schien, als würde alles fallen, was auch nur irgendwie mit dem Aktienmarkt zu tun hatte. Doch wie so oft täuschte der erste Eindruck, denn es gab eine Gruppe von Aktien, die den allgemeinen Ausverkauf nicht nur nicht mitmachten, sondern stiegen, weil sie von den Anlegern gesucht waren.

Es ist die Branche der US-Krankenversicherer. Da die Krankenversicherung in den USA eine private Angelegenheit ist, sind auch zahlreiche Anbieter börsennotiert. Sie alle konnten vom jüngsten Interesse der Anleger profitieren. Doch nicht alle sind gleich günstig. Zwei Anbieter erscheinen im Moment besonders interessant: Centene und Elevance Health, während der Branchenprimus United Health eher teuer wirkt.

Was den Anlegern an diesem Sektor...