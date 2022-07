S&P 500: Ein gutes Zeichen?

Nach dem Feiertag am Montag startete der S&P 500 zunächst mit deutlichen Abschlägen in den Handel und zog damit auch so manchen ausländischen Index mit in die Tiefe. Bis zum Vormittag ging es zunächst um rund zwei Prozent in die Tiefe, was Experten auf erneut aufflammende Sorgen rund um eine mögliche Rezession zurückführten. Die schienen die Märkte erneut fest im… Hier weiterlesen