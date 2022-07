S&P 500: Die große Erleichterung!

Es war eine mehr als bewegte Woche für US-Aktien und damit auch für den breit gefassten Index S&P 500. Der startete am Montag verhalten und erlebte zur Wochenmitte seine jüngste Talfahrt. Wieder einmal waren es Sorgen um die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed, welche die Märkte in Atem hielten. Am Mittwoch gab es frische Inflationsdaten, die deutlich höher ausfielen, als… Hier weiterlesen