S&P 500 auf dem Pfad der Erholung: Wie nachhaltig ist die Bewegung?

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Die Wall Street hat am Donnerstag ihren Erholungskurs wieder aufgenommen, nachdem es am Mittwoch leichte Abgaben gegeben hatte. Während der Dow Jones-Index für Standardwerte 0,64 Prozent vorrückte, ging es für den Technologiewerteindex Nasdaq 100 um 1,47 Prozent nach oben. Für den breiter gefassten S&P 500 standen am Ende des Tages Kursgewinne von 0,95 Prozent Prozent zu Buche. Am Dienstag hatten… Hier weiterlesen