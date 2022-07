S&P 500: Wird am Ende alles gut?

Noch Ende der vergangenen Woche kratzte der S&P 500 an der Marke von 4.000 Punkten und hätte dieser kaum näher sein können. Letztlich schafften die Bullen den Sprung über die Linie, welche zuletzt im Juni erreicht werden konnten, allerdings nicht. Zu groß waren die Enttäuschungen in der laufenden Woche, was die bekannten Rezessionsängste auf den Plan rief. Konkret sorgten unter… Hier weiterlesen