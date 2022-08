S&P 500, Nasdaq-Futures ziehen zurück: Alle Augen richten sich auf die heutige Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die wichtigsten US-Index-Futures drehten am Freitag ins Minus und kehrten damit den Kurs der vorangegangenen Sitzung um.. Am Donnerstag baute der US-Markt seine Gewinne zum zweiten Mal in Folge aus, da die Anleger angeschlagene Aktien kauften und von den seit Mitte August verzeichneten Rückgängen profitierten. Einige besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten an der Main Street trugen zur Aufhellung der Stimmung… Hier weiterlesen