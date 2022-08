S&P 500, Nasdaq-Futures rutschen von Mehrmonatshochs ab: Wenn China niest, erkältet sich die Wall Street?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die US-Index-Futures werden am Montag nach einer lebhaften Performance in der Woche zum 12. August wieder zurückgenommen. Bei Redaktionsschluss gaben der S&P 500 -Future und der Nasdaq 100-Future um jeweils 0,56 % nach. Die Dow-Futures fielen um bescheidenere 0,44 %. Wie schon in der vergangenen Woche könnten Small Caps unterdurchschnittlich abschneiden, wie der Rückschlag des Russel 2000 Futures um 0,76 %… Hier weiterlesen