S&P 500, Nasdaq Futures rutschen inmitten von Einzelhandelsergebnissen und Ölrückgang - Walmart springt auf Q2-Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Die US-Index-Futures deuten darauf hin, dass die Sitzung am Dienstag nach den jüngsten kräftigen Gewinnen nur zögerlich beginnen wird. Bei Redaktionsschluss lagen die Dow-Futures 0,05% im Minus, während die S&P-Futures und die Nasdaq 100-Futures 0,14% bzw. 0,17% nachgaben. Handelsindikatoren: Vor der Markteröffnung stehen zwei wichtige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an, und die Gewinne des Einzelhandels beginnen ernsthaft. Das U.S. Census Bureau… Hier weiterlesen