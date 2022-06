S&P 500: Massive Kurssprünge machen Lust auf mehr!

An den US-Börsen herrschte am Freitag eine Stimmung, wie es sie schon lange nicht mehr zu sehen gab. Durch die Bank ging es mit den Kursen steil in Richtung Norden, was wieder einmal durch Spekulationen rund um die Zinspolitik der US-Notenbank Fed ausgelöst wurde. Aufgrund etwas schwächerer Konjunkturdaten und sinkender Rohstoffpreise verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Inflation wieder… Hier weiterlesen