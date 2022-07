S&P 500: Düstere Aussichten!

Die US-Börsen gönnen sich zum Independence Day am Montag eine kleine Auszeit, was die Laune bei den Anlegern aber wohl nicht im Geringsten anheben dürfte. Stattdessen werden die Märkte weiterhin von den gewohnten Sorgen beherrscht, die sich von Inflationssorgen über den Krieg in der Ukraine bis zu den Energiepreisen erstrecken. Eben diese Faktoren belasten auch den S&P 500 seit Monaten… Hier weiterlesen