S&P 500: Die Börse bebt!

Die Entwicklung des S&P 500 steht sinnbildlich dafür, dass die Anleger in der vergangenen Woche sehr wenig Grund zum Lachen hatten. Dabei sind die absoluten Verluste von 4,25 Prozent der letzten fünf Tage für den Index nicht einmal das Schlimmste. Weitaus bedenklicher ist, was sich in charttechnischer Hinsicht tut und wie die Stimmung bei den Anlegern derzeit ausfällt. Fast alle… Hier weiterlesen